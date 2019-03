Eestlannad püüavad rekordnumbritega MK-sarja avaetapilt kõrgeid kohti

«VK Rütmika kava on kiire, täpne, raske ja väga tehniline,» kirjeldas Lea Kriibi, Eesti Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna esinaine. «Tippu jõudmiseks tuleb ühes ajahetkes teha mitu liigutust, kehatöö on kõige tähtsam ja seda jälgivad kohtunikud kullipilgul,» ütles ta.

Tänavu on MK-sarjas Eestil väljas kolm naiskonda, mis omakorda tähendab võimalust kaasa rääkida kõrge koha eest riikide arvestuses. Juunioride seas astuvad MK karusselli kaks naiskonda – VK Pirueti Arabella ja VK Janika Grisete. «Eestis on kolm klubi, kes teevad nii head tööd, et suudavad tipptasemel võistkonna välja panna. Nähes, kui tihedaks on läinud konkurents, peaksime oma neidude üle olema väga uhked,» kiitis Kriibi.