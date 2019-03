Janne Schasmin: kaotasime täna võitluseta

Naiskonna peatreeneri Janne Schasmini sõnul oli täna puudu tagaliini panusest. «Meie tagamängijad said kokku ainult kaheksa punkti, mis on ilmselgelt liiga vähe. Tabasime kolm kaugviset, millest kaks viskas keskmängija Trine (Kasemägi, toim.). Ma ei tea, kas tegemist oli ülehäälestatuse või pingega. Kui kaotab võistkond, siis kaotab ka treener, nii et pean vaatama ise samuti peeglisse.»