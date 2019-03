Postimees TV. Teist kohta püüdev Tänak: kõik on võimalik

«Pärastlõuna oli okei. Auto töötas ning see oli meie ainuke võimalus teise koha nimel võidu sõita. Suutsime veidi aega tagasi võtta ning ma usun, et see võiks meile homseks (tänaseks – toim) päris hea võimaluse anda,» võttis Tänak laupäevase võistluspäeva kokku.