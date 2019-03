Evans ootab Tänakuga suurt duelli

«Vahe pole praegu eriti suur ning kindlasti ootab pühapäeval ees suur võitlus, aga kui me suudame ennast hästi käima saada, siis olen kindel, et suudame hästi hakkama saada. Et olla siin kiire, tuleb sõita üsna targalt, kuid päeva lõpuks tahame seda teist kohta ning lähme selle nimel võitlema,» sõnastas eestlase endine meeskonnakaaslane selge eesmärgi.

Toyota meeskonna pealiku Tommi Mäkineni sõnul tegi Tänak laupäevasel võistluspäeval tugeva esituse ning Toyota Yarise WRC-masin on võimeline võitlema teise koha nimel. «Ma usun, et ta annab endast pühapäeval taas parima. Lõpuni on endiselt aga omajagu minna (60 kilomeetrit) ning me teame, et siinsetes rasketes oludes võib kõike juhtuda,» sõnas ta.