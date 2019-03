Eesti suusaorienteerujad jõudsid taliuniversiaadil teise kümnesse

Epp Paalbergi kommentaar: «Sain stardist hästi minema ja püsisin ilusti parematega konkurentsis. Raja teises poole tulid koguneva väsimuse foonil sisse mõned väikesed teevalikuvead, kuid lõppkohta need väga oluliselt ei mõjutanud. Olen nii tänase kui ka oma eelmiste univerisaadistartidega rahul, sest olen vormi hästi ajastanud ja tegin siin hooaja parimad sooritused.»

Andres Rõõm: «Jään oma tänase esitusega rahule. Eelnevad võistluspäevad olid mul üpris ebaõnnestunud ning sellepärast stardipositsioon täna kehvavõitu. Minu plaan oli kohe teel esimesse punkti oma positsiooni parandada, et liidritega vahe minimaalne hoida. Suutsin rajal vigadest hoiduda, kuid tegin kaks ebaõnnestunud teevalikut. Rajal pidin terve võistluse vältel võitlema parema positsiooni nimel ja mul on hea meel, et suutsin ka finišisirgel oma võtta. Füüsiline vorm tundus hea ning suusavalik ja määrdevalik õnnestunud, suured tänud meie hooldetiimile!»