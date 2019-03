Tervisemuredest hoolimata MMil 22 kohta tõusnud Tomingal oli sõidu eel nutt kurgus

«Kui reedel olid suusad lihtsalt super, siis täna olid suusad ka üle keskmise, lihtsalt teistega ei olnud nii suur vahe kui reedel. Midagi kurta küll ei saa. Meie määrdemehed on terve nädal väga head tööd teinud. Võib öelda, et tegelikult sel hooajal on meil läbivalt väga hea suusk all olnud,» kiitis Talihärm Eesti koondise määrdemeeskonda.