Postimees TV: Tänak ootab Ogier' ja Neuville'iga tihedat heitlust

«Kindlasti oli raske ralli ja võibolla see kiirus polnudki siin niivõrd oluline, vaid pigem tuli tulla läbi ilma probleemideta ning kannatlik olla. Ma usun, et tegime lõpuks hea töö,» võttis Mehhikos 21 kiiruskatsest kuus võitnud Tänak hooaja kolmanda etapi kokku.

Ühtlasi säilitas senisel aastal kõigil kolmel etapil poodiumile tõstunud Tänak MM-sarja üldarvestuses liidrikoha. «Hetkel tundub, et see võidusõit saab olema sama tihe kui eelnevatel aastatel. Thierry (Hyundai piloot Thierry Neuville – toim) ja Sebastieniga (Citroëni piloot Sebastien Ogier – toim) on kindlasti olukord tihe ja mul on iseenesest hea meel, et saame esimesena asfaldi peal startida,» vaatas Tänak ette 28.–31. märtsini peetavale Korsika asfaldirallile.