20-aastasel kuubalasel jäi maagilisest 9 meetri piirist napilt vajaka

Maailmarekord on ameeriklase Mike Powelli nimel, kes 1991. aasta Tokyo maailmameistrivõistlustel hüppas 8.95. 1992. aastal jäi Powellil 9 meetrist puudu vaid 1 sentimeeter, kuid ka siis näitas tuulemõõtja lubatust tugevamat, 4,4 meetrit sekundis puhunud taganttuult.

Powell on ainus kaugushüppaja, kes on noorest Kuuba talendist kaugemale suutnud hüpata. Kui arvesse võtta tulemused, mis on saavutatud lubatust tugevama tagantuulega, siis jäävad legendaarsed Bob Beamon ja Carl Lewis Echevarriast napilt tahapoole.