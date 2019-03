Zakaria Beglarišvili: Gruusia kodakondsusest loobumine ei tekita väga suurt stressi

Kas plaanid Florasse tagasi tulla? (Henry, Tallinn)

Muidugi! Ütlesin kohe, et läksin praegu Ungarisse, aga tulen kindlasti tagasi. Ma ei oska öelda, millal see juhtub – võibolla ühe, kahe või hoopis viie aasta pärast –, aga kindlasti tulen, sest tahan oma profikarjääri lõpetada just Floras. Nii et Eesti publikul tasub mind oodata, sest tahan neile veel oma väravatähistusi näidata!

Võrdle palun omavahel Gruusia ja Eesti jalgpalli! (Veiko, Rakvere)

Minu arust on nende tase üldiselt sarnane. Erinev on see, et Gruusias on mängijad palliga tehnilisemad, aga samas füüsiliselt on nad nõrgemad. Ütleksin, et Eestis on kõik Premium liiga meeskonnad füüsilise poole pealt head, palliga aga mitte tingimata.

Kes on mängija, kelle vastu on Premium liigas kõige raskem mängida?(@sander.gontmacher)

Dmitri Kruglov. Mäletan, et ta tegi kunagi ühe võistkonna eest paar mängu keskpoolkaitses ja mängis päris hästi.

Kas sulle on tähtsam olla liiga resultatiivseim või fännide lemmik?(Alari, Tallinn)

Jalgpall on meeskondlik sport. Kõige tähtsam on see, et meeskond võidaks. Näiteks viimasel aastal valiti mind Premium liiga parimaks mängijaks, aga mulle oli olulisem see, kui tulime Floraga meistriks ja mõni teine mees valiti parimaks. Ma mõtlen alati nii. Loomulikult on seegi hea, kui fännid valivad su lemmikuks, aga ka sellisel juhul on su taga terve meeskond, kes on sulle terve hooaja jooksul abiks olnud.

Kas Flora-suguses edukas meeskonnas on keerulisem mängida seetõttu, et ootused ja pinge on igal hooajal ja igas mängus suured? (Martin, Tartu)

Minu arust ei ole seda pinget, sest Floras küll ootavad kõik igal aastal meistritiitlit, aga see on loogiline. Kui sa mängid Floras, siis sa niikuinii tahad igal aastal mängida veel paremini. Floras on ju konkurents suur, mängijaid on palju ja iga mees peab vastutama igas trennis ja mängus. Tuleb arvestada, et kui sa hästi ei mängi, siis järgmises mängus sa ei pruugigi enam mängida.

Eelmisel hooajal tegid Tartus ühe väravatähistuse Mait Toomi särgiga – palun selgita selle tagamaid! (Liisi, Viljandi)

Mul tuli enne mängu mõte, et võtan Maidu särgi kaasa ja näitan sellega kõigile, et ta oli meie klubis väga tähtis mängija ja väga hea inimene ning et mina ja mu meeskond täname teda kõikide heade tegude eest. Enne ma Maidule midagi ette ei öelnud ja ta oli üllatunud. Pärast kirjutas ta mulle ja ütles «aitäh, Zaka».

Mis on sinu kõige eredam mälestus Gruusiast? Kõige eredam mälestus Florast? (Hannes, Tallinn)