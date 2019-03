Pärnu alustas poolfinaalseeriat ilusa võiduga Saaremaa üle

Pärnu meeskonna resultatiivseim oli täna 17 punktiga Toms Svans, Atu Chizoba Neves panustas võitu 14 ning Taavet Leppik 13 silma. Saaremaa parim oli 13 punktiga Eddie Rivera.

Pärnu vastuvõtt oli 55 ning rünnak 46 protsenti, Saaremaa samad näitajad olid vastavalt 45 ja 42 protsenti.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel ütles, et meeskond sai end avageimis hästi käima. Seda tõestas ka kohe mängu algul tehtud 8:0 spurt. «Esimene geim töötas meie serv, aga lasime Saaremaa oma pehmete rünnakutega mängu tagasi. Jätsime väga palju olukordi löömata. Torkas silma, et esimeses geimis tegid nad palju servivigu, meie serv oli aga ülemõistuse hea. Kuulen, et Saaremaa mängis jube kehvasti, aga võib-olla teisel pool võrku mängiv meeskond mängis hästi.»

Seeria teine mäng peetakse 21. märtsil kell 19 Kuressaares, kolmas 24. märtsil kell 17 Kuressaares. Vajadusel peetav neljas kohtumine toimub 28. märtsil kell 20 Pärnus ja viies 30. märtsil kell 20 Kuressaares.



Saaremaa pääses otse poolfinaali, Pärnu lülitas veerandfinaalis kindlalt konkurentsist TalTechi, võites esimese mängu 3:0 ja teise 3:1. Omavahelised kohtumised Credit24 Meistriliiga põhiturniiril lõppesid tulemusega 3:1 Pärnule ja 3:0 Saaremaale. Karikafinaalis sai Saaremaa Pärnu üle 3:2 võidu.

Saaremaa meeskonna peatreeneri Urmas Tali sõnul saab seerias määravaks mentaalne valmisolek ja mängijate tervis. «Eelkõige saab otsustavaks võistkonna sisemine valmisolek ja et mingeid jamasid ei juhtuks vigastuste ja muu sarnase osas. Oleme pärast Credit24 finaali saanud tegeleda kõikide vajalike elementidega, loodan, et saan meeskonna ühtsesse löögirusikasse,» ütles peatreener, kel vahepealse mänguvaba perioodiga ühtegi kontrollmängu pidada ei õnnestunud.

«Kaotasime ka kodusaalieelise, sest juba sügisel oli saal avamängu kuupäeval teatrietenduseks broneeritud. Ent usun, et see ei saa selles seerias määravaks. Motivatsioon on samuti tagasi, loomulikult olime pärast Credit24 Meistrliiga finaalikaotust löödud, aga sellest oleme nüüdseks üle saanud ja valmis finaali pääsu eest võitlema. See vastasseis on võrkpallisõprade jaoks tõeline maiuspala,» lisas Tali.

Pärnu meeskonna juhendaja Avo Keel ootab oma meeskonnalt poolfinaalseerias võitlemist ka raskes olukorras. «Vastasel on komplekteeritusest tulenevalt variante mitmeid, kellega tulla – kes nurgas või kes sides või kes diagonaalis. Eks me peame kõikideks variantideks valmis olema ja selleks hetkel ka tööd teeme, et mingi esialgne kondikava paika panna,» rääkis Keel ettevalmistusest.

«Enda meestele on mul põhiline ootus see, et kui me geimis punktidega või mängus geimidega kaotusseisu jääme, siis käed rüppe ei vaju. See on läbi hooaja probleemiks olnud. Kui kõik on hästi, siis jaksame ja emotsioon on üleval, aga nii kui raskeks läheb, on liiga palju ooteasendis olemist, et mis nüüd saab. Seal tuleb mõelda, kuidas paremini ja agressiivsemalt mängida,» analüüsis Keel.

Pärnu poolel on hetkel küsimärgi all nurgaründaja Ilja Kovaljovi kaasa tegemine esimeses mängus. «Tema osas pole veel täit kindlust, aga usun, et teises mängus on ta olemas. Teised on terved ja rivis,» lisas juhendaja.

