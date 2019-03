Intervjuu: Rauno Nurger ootab pakkumisi Hispaania klubidelt

Hispaania esiliigas ehk tugevuselt teises liigas Huesca Leviteci meeskonnas profikorvpalluri leiba teeniv Rauno Nurger on oma esimesel hooajal ennast klubi algviisikusse mänginud. 208 sentimeetri pikkune Eesti koondise keskmängija on viimastes mängudes olnud Huesca meeskonna resultatiivseim. Nurgeri keskmine punktisaak on 12,1 silma mängus. 24 kohtumises on ta noppinud kokku 150 lauapalli, mis teeb keskmiseks näitajaks 6,3 mängu kohta.