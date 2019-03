Mohamed Salah on nõus Meistrite liiga unistuse ohvriks tooma

Ehkki Salah’ sõnul tähendab Meistrite liiga tema jaoks kõige «prestiižsemat võistlust», siis ta sooviks väga, et viimati hooajal 1989/90 meistriks kroonitud Liverpool suudaks pika tiitlipõua tänavu murda. «Kui ma olen aus, siis Meistrite liiga on minu jaoks kõige prestiižsem võistlus, kuid kogu Liverpooli linna ja klubi unistus on võita taas Premier League,» rääkis egiptlane.

«Seega ohverdan rõõmuga oma unistuse nende unelma vastu. Samas, kui peaksime mõlemad võitma, siis see oleks suurepärane ning eks me seda ka üritame,» lisas Salah, kes vedas mullusel hooajal Liverpooli meeskonna Meistrite liiga finaali, kus jäädi alla viimasel kolmel aastal meistriks kroonitud Madridi Realile.

26-aastane ründetuus loodab, et liidermeeskond City eksib, misjärel avaneks neil võimalus. «Hooaeg on väga tasavägine ning meid ootavad ees rasked mängud nagu ka neid. Ainus võimalus on võita mänge ning loodetavasti nad eksivad kuskil ning me võidame tiitli,» rääkis Salah, kes on enda sõnul olenemata suurest pingest vaimselt tugev.