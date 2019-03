Kristina Šmigun-Vähi pälvis koos 27 sportlasega EOK haridusstipendiumi

EOK projektijuht Natalja Inno sõnul on hariduse omandamine sportlastele oluline. «Topeltkarjäär on teema, millele iga sportlane varem või hiljem mõtleb. Paljud sportlased omandavad haridust tippspordikarjääri kõrvalt, mis on keeruline ettevõtmine, sest sportlase elu seab omad ajalised ja logistilised piirangud. Toetame oma sportlaste püüdlusi haridusstipendiumiga. Palju on korduvtaotlejaid ehk hoolitakse sellest, et lõpuni õppida ja kraad välja teenida. On ka neid, kellel on varem õpingud pooleli jäänud, kuid on nüüd taas selle teekonna ette võtnud. See on väga positiivne,» rääkis Inno.

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Sulgpallur Kristin Kuuba pälvis haridusstipendiumi juba neljandat korda. «EOK ja HTMi stipendium on mind väga palju aidanud, kuna tänu sellele on tunduvalt lihtsam sporti ja hariduse omandamist ühendada. Saan koolitegemisi korrigeerida vastavalt võistlustele,» rääkis Kuuba.

Maadleja Epp Mäe, kes on varasemalt saanud haridusstipendiumit oma nüüdseks edukalt lõpetatud õpingute jaoks, ütles samuti, et stipendiumist oli väga palju kasu. «Sain selle stipendiumi hetkel, kui seda väga vajasin. Koolikulud said täies mahus kaetud ning tänu sellele sain elamiskulud kaetud rahast, mille olin varasemalt kooli jaoks kõrvale pannud. Seega tegi see stipendium minu elu sellel hetkel sportlasena võimalikuks,» lausus Mäe.

Kokku teenisid sel semestril haridusstipendiumi 28 tippsportlast kogumahus 23 460 eurot. 23 stipendiumisaajat on korduvtaotlejad, kellest kuus sportlast peaksid oma kraadi kätte saama tänavuse suve lõpuks. Kuus stipendiaati on omandamas magistrikraadi.

2019. aasta kevadsemestril pälvisid haridusstipendiumi:

Jarmo Ahjupera (jalgpall)

Johanna Allik (iluuisutamine)

Valentin Bassov (veemotosport)

Meril Beilmann (laskesuusatamine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Rainer Kasekivi (purjetamine)

Kaari Kink (võistlustants)

Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)

Toomas Kollo (suusatamine)

Kaur Kuslap (sõudmine)

Kristin Kuuba (sulgpall)

Getter Marie Lemberg (kergejõustik)

Tormis Laine (mäesuusatamine)

Mihkel Liivakant (karate)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Alina Molkova (käsipall)

Sergei Pareiko (jalgpall)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Anna Pohlak (purjetamine)

Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)

Ingrid Puusta (purjetamine)

Helina Rüütel (sulgpall)

Karl Robert Saluri (kergejõustik)

Kristina Šmigun-Vähi (murdmaasuusatamine)

Lise Anette Vaher (mäesuusatamine)

Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)

Reino Velleste (jahilaskmine)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased õpivad nii Eesti, kui ka välismaal asuvates kõrg- ja ametikoolides. Haridust või elukutset omandatakse Eestis näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Estonian Business Schoolis, Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Euroülikoolis, Tartu Tervishoiukõrgkoolis. Välismaal on Eesti sportlased õppimas aga näiteks Hague University, University of Georgia, Western Kentucky University, University of Bath, Gdanski ülikool, Lesgaft National State University, University of Alaska Anchorage jt ülikoolides.

Kaks korda aastas välja antavat EOK ja HTM-i haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.