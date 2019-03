Serviti vs Kehra – klassikaline vastasseis üliolulises mängus

Otse poolfinaali edenevas esiduos on Kehral praegu 29 ja Servitil 27 punkti. Järgnevad HC Tallinn 22 ja Põlva Coop 15 silmaga. B-vaheturniiri juhib Viljandi 13 punktiga, ent heitlus viimase veerandfinaalipääsme eest on väga pinev – Tapal ja Aruküla/Audentesel on kaheksa punkti ning HC Viimsi/Tööriistamarketil kaks vähem.

13- ja 11-kordne meister kohtuvad tänavu juba seitsmendat korda

Eesti käsipalli kaks valitsejat on muidugi aastate jooksul sadu kordi kohtunud ja tänavugi minnakse vastamisi juba seitsmendat puhku. Balti liigas võitis kahel korral Serviti, karikasarjas edenesid põlvalased võidu ja viigi toel, aga meistriliigas tehti Kehras 26:26 viik ning Mesikäpa hallis noppisid eelmise aastanumbri sees 33:27 võidu külalised.

Detsembrikuine kaotus ongi Serviti viimane meistriliigas, edasi on võetud seitse võitu järjest. «Loodan, et kõik on Balti liiga pettumusest üle saanud. Esmaspäeval andsime puhkepäeva, sest jõuvarusid kulus nädalavahetusel Riihimäe Cocksi vastu palju. Taastumine ongi esmatähtis,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Kehraga on tänavu juba päris palju mängitud ja tunneme teineteist hästi. Aga pigem mängikski tugeva vastasega kas või kümme korda, kui kohtumisi, kus võitja enne selge. Kehra puhul on kindlasti märksõnadeks nende välismängijad ja Janar Mägi, kes meile tänavu palju pahandust teinud,» analüüsis Musting.

«Serviti sai kaks head mängu Cocksi vastu ja ma usun, et nad taastuvad kenasti ära. Nii et kindlasti tuleb väga raske mäng. Tõsiasi, et me neid detsembris Põlvas võitsime, ei maksa täna enam midagi. Eelmisel nädalal Coopi vastu saime suhteliselt pingevaba võidu ning täispilti meie hetkevormist seal ei näinudki,» lausus Kehra peatreener Kaupo Liiva.

Arukülas kohtuvad vaheturniiri kahe võiduga alustanud Aruküla/Audentes ja viimasega võrdselt kaheksa punkti peal olev SK Tapa. Kuuendale kohale tõusmiseks vajab kodumeeskond võitu, sest senised kaks omavahelist mängu võitis küllalt kindlalt Tapa, 32:23 ja 35:19.

Viimsi ja Viljandi treenerid eeldavad võrdset lahingut

B-vaheturniiri esimene ja viimane lähevad vastakuti Viimsis. Mõlemad pidid eelmises voorus kaotusekibedust tundma, kui Viljandi HC kaotas Aruküla/Audentesele ning HC Viimsi/Tööriistamarket jäi alla Tapale. Põhiturniiril olid mulgid paremad mõlemas mängus, võõrsil 32:21, ent kodus vaid 29:28.

«Vaheturniir pole kindlasti alanud nii nagu ootasime. Kaotus Tapale oli väga valus, aga seal põlesid supermängu teinud Mikola Naumi vastu läbi meie ääremängijad ja karistusviskedki panime talle pihta. Käsipallifännina oli mul hea meel, et Tapa võimsa publiku ees sellise võidu sai, aga Viimsi treenerina muidugi mitte,» sõnas viimsilaste juhendaja Jarno Nurm.

«Kolm-neli kõhuviirusega hädas olnud meest peaks neljapäevaks rivis olema, aga kaotasime põlvevigastuse tõttu ilmselt hooaja lõpuni kapten Priit Poksi. Oleme Viljandile vastu saanud ja vähemalt teoorias teame, kuidas neid võita. Loodan, et väravavahtide ja kaitse koostöö paraneb, sest ees on kindlasti väga võrdne ja kõva lahing,» lisas Nurm.

«Eelmisel nädalal langes meil paar meest ansamblist välja ja lisaks kaotasime Aleksander Pertelsoni, Aruküla leidis enesekindluse ning jäime napilt alla. Oleme nüüd trennides puuduste kallal kõvasti tööd teinud, sest ega Viimsis lihtsam saa olema. Murekoht on joonemängija, sest lisaks vigastatud Kristjan Koovitile ei saa neljapäeval kaasa teha Mark Lõpp,» arutles Viljandi peatreener Marko Koks.

A-vaheturniiri teine mäng toimub samuti Põlvas, kui kohalik Coop võõrustab neljapäeval HC Tallinnat. Viimati, täpselt kuu aega tagasi võtsid pealinlased võõrsilt 34:26 võidu. Need ongi Tallinna viimased teenitud punktid, aga ka Coopil on kolmemänguline kaotusteseeria.

Meistriliiga 17. voor: