Toyota otsib Latvala Mehhiko MM-ralli rikkunud probleemile lahendust

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen soovis rõhutada, et see probleem pole kuidagi seotud eelmistel aastatel Toyota WRC-masinaid kimbutanud jahutusprobleemidega, vaid tegu oli spetsiifilise probleemiga McLareni tarnitava generaatori ühendamisel.

«Küsisime neilt, kas nad võiksid ühenduse modifitseerida nõnda, et see oleks manuaalne ning kuumusest mitte sõltuv, kuid nad pole seda teinud. Teeme võrreldava katse ühe teise tarnija generaatoriga, et leida olukorrale lahendus,» selgitas Mäkinen portaalile Autosport. «Me peame sellega kohe tegelema,» lisas ta.