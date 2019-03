Steffi Graf: põlveliigeses on luu luu vastas

«Siin istudes valutab mul puus. See ei ole meeldiv. Põlveliigeses on luu luu vastas, aga seda oli oodata, sest tennisel oli mu kehale tugev mõju,» rääkis Graf, kelle sõnul on vähetõenäoline, et teda veel tenniseväljakul näha võib. «Kui üldse, siis peaks see olema midagi eriti väikest,» märkis 22-kordne grand slami võitja.