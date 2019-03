Liverpooli tabas Meistrite liiga kohtumise eel tagasilöök

Keita viibis esimeses kohtumises Bayerni vastu platsil 76 minutit, aidates Liverpoolil kätte saada väärtusliku 0:0 viigi. Täna andis Liverpool aga teada, et Keita on saanud veidi vigastada ning kohtumises kaasa teha ei saa.

Samas on Liverpooli poolt loota, et teistest vigastatutest võib väljakule naasta täna James Milner, kes on väidetavalt paranenud vigastusest ning on valmis jooksma väljakule. Tema võib täita ka tühimiku, mis jääb sinna Keitast.