Citroeni pealik: kui WRC sarjas muutuseid ei tule, lahkuvad kõik meeskonnad

Citroeni tegevjuht Linda Jackson avaldas eelmisel nädalal, et Citroen plaanib autoralli MM-sarjast lahkuda, kui WRC autod ei kasuta 2022. aastal hübriidmootoreid. Hetkel on selge, et 2021. aastal lõppevad praegu kehtivad tehnilised reeglid, mis sätestavad, et WRC-autodes kasutatakse 1,6 liitrilisi turbomootoreid. Uusi reegleid aga paigas pole.

«See, mida meedias kajastatud on, pole päris see, mida Linda rääkis. Me oleme pööranud oma pilgud tuleviku poole ja ootame uusi reegleid aastaks 2022. See on selge, et tehnoloogia peab muutuma – tulevikuks on kas hübriidmootorid või elekter,» rääkis Budar autospordile.