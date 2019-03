Järelvaadatav: üleplatsimängijaks kerkinud Šadeiko vedas tiitlikaitsja TÜ/Bigbanki Balti liigas finaali

Võitjate ridades tõi nurgaründaja Jade Šadeiko üleplatsimängijana 24 punkti, millele lisandus kaks blokipunkti. Koguni viis ässa löönud Ingrid Kiisk toetas teda 21 silmaga. TalTechi parimana kogus Raili Kont-Kontson 13 punkti. Kogu matši statistika on nähtav SIIN.

Teises poolfinaalis lähevad täna kell 16 samuti Tartu Ülikooli spordihoones vastamisi Leedu klubi Alytus ja Läti naiskond Riia võrkpallikool.

Enne mängu (eelvaade Volley.ee):

Naiste Balti liiga tänavune hooaeg kulmineerub eeloleval nädalavahetusel Tartu Ülikooli spordihoones, kus laupäeval on kavas poolfinaalid ja pühapäeval medalimängud. Esikoha eest on jäänud võitlema kaks Eesti, üks Leedu ja üks Läti võistkond.

Enne tuliseid matše on selge, et finaalis mängib üks Eesti võistkond. TalTech/Tradehouse'i jaoks oleks sellisel juhul tegemist klubi ajaloo parima tulemusega, sest seni ei ole pronksmedalist kirkamat autasu saavutatud. Tiitlikaitsja Tartu Ülikool/Bigbank teenis eelmisel aastal kuld- ja üle-eelmisel pronksmedali.

Teises poolfnaalis mängiv Alytus kohtus eelmisel hooajal finaalis just tartlannadega ja saavutas lõpuks hõbemedali. Neljas poolfinalist on Riia võrkpallikool. Tartlannad on ühe tiitli juba tänavusel hooajal võitnud, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks.

Tartu Ülikool/Bigbank (põhiturniiri 1.) – TalTech/Tradehouse (4.)

Põhiturniiril võitsid tartlannad 11 ja kaotasid kolm mängu. 14 mänguga teenitud 33 punkti oli esikoha pälvimiseks siiski piisav, kui Riia võrkpallikool jäi maha ühe punktiga. Põhiturniiri 11 võidu sisse jäi ka kaks kohtumist TalTechiga, mis lõppesid tartlannade 3:1 ja 3:0 võiduga. TalTechi saldoks jäi põhiturniiril seitse võitu ja 21 punkti, mis tagasid neljanda koha.

Ka veerandfinaalseerias põhiturniiri kaheksanda TK Aušrinega Tartu naiskonnal probleeme ei tekkinud, kui võõrsil võeti 3:0 ja kodusaalis samuti 3:0 võit. Hoopis erilisemaks ja raskemaks kujunes veerandfinaalseeria TalTechi jaoks, kes lülitas seal konkurentsist põhiturniiri viienda ja 2017. aastal meistriks tulnud TK Kaunase. Avamängu 1:3 kaotanud, kuid teise 3:1 võitnud TalTech kindlustas edasipääsu otsustavas kolmandas vaatuses, milles jäädi peale 3:1 tulemusega.

Lisaks koduväljakueelisele asetab poolfinaalis Tartu naiskonnale favoriidikoorma fakt, et TalTechile on tänavusel hooajal loovutatud vaid kaks geimi. Lisaks Balti liiga kohtumistele võttis Tartu naiskond 3:1 võidu ka Eesti karikavõistluste finaalis.

Senistes Balti liiga mängudes on Tartu naiskonnale enim punkte toonud Ingrid Kiisk, kes on 156 silmaga liiga 15. skooritegija. 173 punktiga paikneb 9. kohal TalTechi resultatiivseim pallur, kelleks on Maria Säästla.

Tartu Ülikool/Bigbanki juhendaja Kristjan Kaisi sõnul saab nädalavahetusel otsustavaks see, kes on vaimselt tugevam. «Selliste mängude puhul saab määravaks see, kes suudab nädalavahetusel vaimselt kõige tugevam olla ning enda mängu kõige paremini jooksma saab. Meie saame mängida kodusaalis ja loodame kodupubliku toetusele. Mul on hea meel, et kohtume poolfinaalis TalTechi naiskonnaga, sest see tähendab, et üks Eesti võistkond mängib kindlasti finaalis Balti liiga võidu nimel. Meie kindel soov on loomulikult ise poolfinaalist võitjana väljuda,» lausus Kais.

TalTech/Tradehouse'i peatreener Marko Mett rääkis, et poolfinaalkoht on kordaminek ja edasine boonus. «Pääs Tartusse esineliku turniirile on meie jaoks suur kordaminek. Üldjoontes mängupilt, mida näitasime kahes viimases mängus, oli finaalturniirile pääsenud võistkonna vääriline,» ütles Mett.

Riia Võrkpallikool (põhiturniiri 2.) – Alytaus Prekyba Parama (3.)

Laupäeval kell 16

Põhiturniiril mängisid Läti ja Leedu naiskond 1:1, kui Riia võrkpallikool võttis kodus 3:1 ja Alytuse naiskond 3:0 võidu. Põhiturniiril kogus Riia esindus teisena 32 ja Alytus kolmandana 24 punkti.