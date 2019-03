Tomingas: tundsin enne starti ennast jälle inimesena

Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts andis mõista, et kõige tähtsam on korralik laskmine. Individuaaldistantsil, kus laskmise osa on võimatu ülehinnata, olid edukad Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm. Kumbki laskesuusatüdruk eksis tiirus vaid kaks korda. Regina Oja tegi neljas tiirus kokku neli möödalasku.