Cristiano Ronaldo on hiromant?

Nimelt kirjutab Itaalia Sky Sports, et Ronaldo oli enne kohtumist kõik oma lähedasemad inimesed läbi helistanud ning palunud neil mängu vaadata. Sealjuures oli ta neile lubanud kübaratrikki.

Meest sõnast, härga sarvist. Ronaldo lõigi eile oma karjääri kaheksanda Meistrite liiga kübaratriki ning tõusis selles arvestuses ühele pulgale Lionel Messiga. Küll aga on Ronaldo esimene jalgpallur, kes on Meistrite liigas jõudnud 125 väravani. Teisel kohal oleval Messil on kirjas 106 tabamust.