Video: David Beckham lollitati kõhutäie naeru nimel ära

Cordenil kulus nalja tegemiseks koguni kaks kuud. Kui briti koomik ning telesaate «The Late Late Show with James Corden» saatejuht Corden kuulis, et Beckham pole veel tema auks Los Angeles Galaxy jalgpallistaadioni lähistele rajatava skulptuuri lõppversiooni veel näinud, hakkas ta peas plaani ketrama.

«See on veidi erinev sellest, mida mulle näidati Chicagos. Vaadake mu lõuga. See ei näe väga minu moodi välja. Ja need silmad. Ainus hea asi selle kuju juures on juuksed. Ma tõesti ei näe varianti, kuidas selline asi saaks avalikkuse ees olla,» oli Beckhami reaktsioon nähtule.