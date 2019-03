MMil avatiirus neljal lasul eksinud Kõiv: sama tunne, nagu hüpata basseini, kus vett sees ei ole

«MMi 20 kilomeetri sõitu alustada nelja trahviga – ma arvan, et see on sama tunne, nagu rinnuliujumist alustada hüppega sellisesse basseini, kus vett sees ei ole... Reaalselt oli see võistlus tulemuse mõttes pärast esimest tiiru lõppenud. Lihtsalt kõva enesedistsipliiniga tuli ennast edasi sundida,» tunnistas Kõiv ETV otseülekande vahendusel.