Eesti korvpalliliit kuulutab välja konkursi rahvuskoondise peatreeneri kohale

Alaliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on kandideerima oodatud kõik korvpallitreenerid. «Ootame kandideerima kõiki Eesti treenereid, kellel on soov ja ambitsoon rahvuskoondist juhtida. Loomulikult on oodatud ka Tiit Soku avaldus ja ma loodan, et ta kandideerib.»