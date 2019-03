Kalev/Cramo teenis Rapla üle raske võidu, Tartu Ülikool alistas Läti Ülikooli

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene hinnangul leiti viimasel veerandil õiged käigud üles. «Play-offide eel tõuseb iga mängu punktide hind. Tänane mäng ilmselt palju ilu ei pakkunud, aga punktid saime kätte ja see on peamine. Täna hakkas lõpuks kaitse surve toimima ja leidsime viimasel veerandil rünnakul need käigud üles, mis nad meile jätsid. Sellest nad enam välja ei tulnud ja lõpuks läks vahe juba päris soliidseks,» sõnas Vene.