Klopp: hävitasime Bayerni kui organisatsiooni

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp märkis, et teisel poolajal, kui skoori tegid Virgil van Dijk ja Mane, mängisid tema hoolealused targalt. «Teine poolaeg oli väga küps,» lausus sakslasest juhendaja. «Kui mängisime jalgpalli, hävitasime jalamaid Bayerni kui organisatsiooni. See oli täiesti teenitud,» lisas ta.

Meistrite liiga veerandfinaalpaaride loosimine toimub reedel. Kloppi sõnul pole vahet, kes loositakse Liverpooli vastaseks. «Poisid armastavad seda sarja, nad elavad hetkes. Me oleme pannud märgi maha ja Liverpool on tagasi Euroopa tipus,» sõnas peatreener.

Bayerni peatreener Niko Kovac rääkis pärast allajäämist, et tema hoolealused mängisid liiga kaitsvalt. «Me teadsime, et tuleb raske mäng. Aga mõlemas mängus mängisime liiga kaitsvalt. Me ei toetunud rünnakule ja loonud ründefaasis olukordi. Riskisime vähe,» sõnas horvaat.