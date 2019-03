Eesti koondis saab tipptasemel väravavahtide treeneri

«Me ei suutnud novembris leida õiget inimest, aga väravavahtide treeneri palkamine oli alati meie plaanides,» sõnas peatreener Sivertsson. «Olen Jannega koos töötanud ja tean, et ta sobib meie tiimi suurepäraselt. Ta toob kamaluga kogemust ja kuigi meil on head ja juba väljakujunenud puurivahid, siis alati on arenguruumi.»