David Beckham naaseb väljakule!

Mäng peetakse Old Traffordil 26. mail ja kaasa on lubanud lüüa mitmed endised tippmängijad, kes osalesid 20 aastat tagasi Nou Campil peetud dramaatilises finaalmatšis.

«Olen äärmiselt elevil, mängida jälle Old Traffordil, see on midagi suurt,» ütles Beckham.