Rootsi laskesuusatamise peatreener: murdmaasuusatamine on B-kategooria spordiala

Rootsi edu eest vastutav sakslasest peatreener Wolfgang Pichler otsustas Rootsi väljaandele Afdonbladet antud intervjuus muuhulgas sarjata sugulasala murdmaasuusatamist, mis tema sõnul teeb hetkel tõelist vähikäiku.

«Murdmaasuusatamine on B-kategooria spordiala. Teame seda juba ammu,» vastas Pichler Afdonblati täiendavale küsimusele lõbusalt muheledes.

Rootsi olümpiakomitee kritiseeris eelmisel aastal Pichlerit kui peatreener tunnistas, et tähistas mullust olümpiaedu õlut juues. Nüüd kui Östberg tuli teisipäeval maailmameistriks, tähistas Pichler ühist saavutust jälle meelepärases stiilis. Kui temalt õllejoomise kohta päriti, saatis mees kriitikanooled taas murdmasuusatamise suunas: «See eristabki meid murdmaasuusatamisest, et meie siin joome õlut,» torkas legendaarne treener. «Ma isegi ei tea täpselt, kuidas nemad sellisel puhul käituvad, aga meie ei joo kohvi, vaid võtame õlut.»

Alates 2015. aastast Rootsi laskesuusatamise koondist juhendanud Pichleri hoolealused on võitnud juba kümneid tiitlivõistluste medaleid. Enne rootsi koondisega liitumist, treenis sakslane aastatel 2011 – 2014 Venemaa naislaskesuusatajaid. Praeguseks 64-aastane Pichler on öelnud, et viibib treenerina suure täenäosusega oma viimastel tiitlivõistlusel ning seejärel jääb lõplikult pensionile.