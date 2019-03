Sõitjad mälestavad lahkunud Whitingut: ta oli alati meie jaoks olemas

«See mida ta meie spordi jaoks tegi ning millise pühendumusega ta sellesse suhtus, on hindamatu. Tundsin Charie't 2007. aasta algusest. Olin hommikul uudist kuuldes šokeeritud,» rääkis viiekordne maailmameister Hamilton.

«Kolmapäeval jalutasin ringraja esimesed kurvid temaga koos ja nüüd järsku teda enam pole. Seda on raske mõista, et teda enam meiega pole. Ta on olnud koguaeg meie mees, kaitsnud sõitjaid. Ta uks oli alati avatud, kui sul oli tahtmist millestki rääkida. Ta oli tõeliselt tore mees,» rääkis Ferrari piloot Sebastian Vettel.