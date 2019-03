Donaldas Kairys: läheme Himkit võitma!

Oleme kokku saanud enam-vähem soovitud meeskonna. Vahepeal tuli muutusi, eri põhjustel lahkus kolm põhimeest. Suurim kaotus oli number kolme kohal, kust on läinud Ivan Almeida ja Janari Jõesaar. See annab tunda. Erik Keedus naasis pärast vigastust, alles uuel aastal, ega ole veel päris valmis. Hea, et lisandus Tanel Kurbas.

Väga tore, et õnnestus hankida Moultrie, kes muutis meie meeskonna mängupilti 180 kraadi võrra. Muutusime rünnakul palju enesekindlamaks. Nüüd on küsimus vaid selles, kui ühes hingavaks on meeskonda võimalik muuta. Nüüd, hooaja lõpusirgel on käes aeg mängida oma parimat korvpalli.