Korsika MM-rallilt eemale jäetud Mikkelsen: tahan näidata, et see oli vale otsus

Varasemalt täishooaja kaasa tegema pidanud 29-aastane Mikkelsen tunnistas, et meeskonna ootamatu vangerdus oli tema jaoks hoop. «Ma tahan maailmameistrivõistlustel võidelda, kuid nüüd me ei saa seda teha. Seetõttu olen väga pettunud,» rääkis märtsi viimasel nädalavahetusel peetavast võidukihutamisest eemale jääv norralane.

«Kui meeskond arvab, et see on tulemuse mõttes parem otsus, siis tuleb seda austada ning võidelda kõvasti edasi, et olla järgmistel asfaldirallidel taas tagasi,» ütles Mikkelsen, kes usub endiselt oma võimetesse asfaldil kiiresti sõita.