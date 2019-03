Janar Mägi: esiliiga on Eesti käsipallile väga vajalik

HC Kehra/Primend sai esimese 11 vooruga tabelisse kolm punkti, ent viimati alistas tiitlikaitsja Tartu Ülikooli 43:37 ning hoiab õrna lootust esikuuikusse jõuda. HC Tallasest jäädakse maha kahe punktiga, aga ees ootavad mängud esikolmikusse kuuluvate HC Tallinn 2 ja Põlva/Arcwoodiga.

Noorte jaoks on esiliiga suurepärane väljund

«Meie eesmärk hooaja eel oli lihtne – noorte meeste üldfüüsilise seisukorra parandamine, mitte koht tabelis,» sõnas pärast kaheksat aastat Saksamaal HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridadesse naasnud ning duubelmeeskonna treenimise üle võtnud Janar Mägi. «Füüsiline võimekus oli kitsaskoht, mida kohe nägin ja oleme selle kallal kõvasti töötanud.»

Mägi tunnistab, et probleeme on siiski piisavalt. «Alustasime 24 mängijaga, aga hooaja käigus jäi treeningutel vahel ikka väga hõredaks. Saan aru, et koolid ja muu võtavad oma aja, ent trennis tekib kambavaim ning just ühtse pundi kokkusaamine neli korda nädalas oli murekohaks,» hindas Eesti ekskoondislane.

«Samas oleme seatud eesmärki niivõrd-kuivõrd suutnud täita, sest mitmed pallurid on selgelt paremaks läinud. Jooksuvõime on suurenenud ja üksikutel mängijatel on ka jõunäitajad ülesmäge liikunud. Sergio-Silver Kreegimaa on näiteks üks, kes on selge sammu arengus edasi teinud,» viitas Mägi 16-aastasele vasakäärele.

«Esiliiga tervikuna on Eesti käsipalli jaoks väga vajalik, usun et sellega nõustuvad kõik treenerid,» arvas Mägi. «Eriti nende meeskondade jaoks, kus palju noori, on esiliiga oluline. Trenn on trenn, aga mäng on mäng ja esiliiga näol on noortele olemas suurepärane väljund saada häid mänge.»

Ain Pinnonen: noortel jääb meeste vastu eneseusust puudu

Ainsa klubina on kaotanud lootuse pääseda kohamängudele HC Viimsi, kel tabelis küll kehralastest punkt vähem, aga pidada veel vaid üks kohtumine. Viimsi kaks võitu on sel hooajal tulnud just HC Kehra/Primendi üle, ent kohati saadi vastu ka tippudele. Nii jäädi korra vaid kahe väravaga alla liiga kahele paremale, Põlva/Arcwoodile ja Viljandi SK-le.

«Eks lootsime ikka natuke paremat, aga kaks võitu on ka tore. Väga noorte ja mõne kogenuma palluri ühtesulandamine pole üldse lihtne. Samas tegime nii mitmegi esinelikutiimi vastu korralikud mängud, ehkki kaotasime. Peamine probleem oli eneseusk – meeste vastu platsile minekuks on vaja veidi enam kogemust,» sõnas HC Viimsi peatreener Ain Pinnonen.

«Noored on siiski kõik edasi läinud, kes väiksema, kes suurema arenguhüppega. Hea näitena võib tuua Arlo Talmari, kes liitus esindusmeeskonnaga pärast Rail Ageni väljalangemist ja mängib seal hästi. Kõigil meeskondadel on esiliigas muresid koosseisu stabiilsusega. Nii ei tea kunagi, kui tugevas koosluses tuleb vastane või millise tiimi ise kokku saad,» lisas Pinnonen.

Põhiturniiri lõpuni jääb kaks vooru, seejärel kohtub kolmas kuuendaga ja neljas viiendaga, et selgitada kaks viimast poolfinalisti. Põlva/Arcwood on seni võitnud kõik 12 kohtumist ning kindlustanud põhiturniiri võidu ja teine poolfinalist on Viljandi Spordikool. Kõik ülejäänud kohad ja seeläbi ka veerandfinaalpaarid on veel lahtised.

Esiliiga tabeliseis:

FOTO: Eesti käsipalliliit

Parimad väravakütid: Rando Sein (TÜ) – 112, Ragnar Põldma (Oskar) – 88, Aleksander Pertelson (Viljandi SK) – 84, Klaus Peeter Rüütli (TÜ) – 81, Raido Peedomaa (Põlva/Arcwood) – 73, Tarmo Ulla (Tallinn 2) – 70, Margo Piksööt (Põlva/Arcwood) – 63, Simon Drõgin (Viljandi SK) – 62 väravat.

Järgmised mängud esiliigas:

20.03. 19:30 HC Viimsi – HC Tallas

21.03. 19:00 Tartu Ülikool – Viljandi Spordikool

22.03. 20:00 Põlva/Arcwood – Tallinna Oskar