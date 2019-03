Eesti olümpiasportlane: ärge üritage joosta maratoni alla kolme tunni, kui ei ole veel koerapolkat mängima õppinud

«Minu jaoks on võit ja kaotus tagajärjed. Mänguilu aga peitub hoopis protsessis. Mina spordin sellepärast, et a) olla terve ja b) sellepärast, et inimese ja organismina arendada ja end pushida. Võistlemine on nagu kontrolltöö, kus saab oma teadmisi ja oskusi testida – kas tehtud töö on kandnud vilja. Loomulikult on võistlusolukorra olemuses veel oma eraldi ilu. Ja sisult, kui alustada tulemuse ootusest mille ümber ehitada mingisugune forsseeritud protsess, siis puudub asjas ilu ja ka point,» kirjutas Rammo oma Facebooki leheküljel.