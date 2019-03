Statistikapomm: 9 põnevat fakti Meistrite liiga veerandfinaalide kohta

6 klubi kaheksast Meistrite liiga veerandfinalistist on varem ihaldatud trofee võitnud. Liverpool (5 tiitlit), Barcelona (5), Amsterdami Ajax (4), Manchester United (3), Torino Juventus (2), Porto (2). Meistrite liiga tiitlita on Manchester City ja Tottenham Hotspur.

4 mängu on Manchester City mänginud Euroopa klubisarjades Inglismaa klubide vastu ning kõik need kaotanud. Kaks korda Londoni Chelseale (mõlemad 1971) ja kaks korda Liverpoolile (mõlemad 2018).

22 väravat on Barcelona tähtründaja Lionel Messi löönud Meistrite liigas Inglismaa klubide vastu. Rohkem kui ükski teine mängija selles võistlussarjas.

1 mängu kaheksast on Manchester United võitnud Meistrite liigas Barcelona vastu (neli viiki ja kolm kaotust), kaotades muuhulgas ka mõlemad finaalid (2009 ja 2011).

7 väravat on Torino Juventuse staarründaja Cristiano Ronaldo löönud Meistrite liigas Amsterdami Ajaxi vastu. Rohkem on ta suutnud vaid Müncheni Bayerni (9 väravat) ja Juventuse (10) vastu.

12 korda on Amsterdami Ajax ja Torino Juventus Euroopa klubisarjades kohtunud, neist kuus mängu on lõppenud itaallaste ja kaks hollandlaste võiduga. Neli mängu on jäänud viiki.