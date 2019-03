Roger Federer avaldas oma karjääri murdemomendid

2006. aastal võttis ta tööle uue agendi Tony Godsicki. «Olen pidanud vastu võtma palju raskeid otsuseid. Seda nii mänedzeri kui ka treenerite osas,» ütles Federer, kes terve 2004. aasta oli ilma treenerita. «Olen mitmeid treenereid vallandanud. Väljaspoolt võis see mõnikord tunduda kummalise sammuna, kuid minu jaoks olid need vajalikud otsused.»

«Arvata võib, et ma olen teinud vigu, kuid mängijana sa pead endasse uskuma. Meil on ainult üks mängijatee, üks karjäär. Sa pead järgima ka oma kõhutunnet ning südant ning minema seda teed, mida näitab sulle su süda,» rääkis 37-aastane tenniselegend.

«Loomulikult on mul õnne olnud. Eelkõige, et kohtasin oma Mirkat just minu jaoks õigel ajahetkel,» kiitis Federer oma abikaasat.

«Professionaalsest vaatevinklist on Mirka andnud meile teatud järjepidevuse. Ta oli ise väga professionaalse ellusuhtumisega mängija, mida ma ei saa öelda enda varasemate mängija-aastate kohta. Mul on olnud palju õnnestumisi, palju vahvaid inimesi minu ümber, sõbrad, pere, treenerid. Ja kui see kord kõik otsa saab, siis pean küll nii paljusid tänama, et ei tea kellest alustada ja kellega lõpetada.»