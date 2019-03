Klopp Portost: mis ma oskan öelda? See ei ole parim loos

Meistrite liiga veerandfinaalpaarid (esimesena välja toodud klubi mängib avamängu koduväljakul):

Amsterdami Ajax – Torino Juventus

Liverpool FC – FC Porto

Tottenham Hotspur – Manchester City

Manchester United – FC Barcelona

Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp vastasseisust Portoga: «Mis ma oskan öelda? See on Porto ja me oleme seal juba mänginud ja me teame, kui head me eelmisel aastal olime.» Meeldetuletuseks: Liverpool ja Porto kohtusid mullu Meistrite liiga kaheksandikfinaalis, avamäng Portugalis lõppes Liverpooli 5:0 võiduga, kordusmäng Portugalis 0:0 viigiga.

«Lõpuks oli tulemus veider. Meie poolt väga hea, aga siiski veider. Kordusmängus nägime Porto iseloomu ja kvaliteeti. Ma ei saa öelda, et see on parim loos, sest see ei ole. Porto on vastane, kelle jaoks peame end ette valmistama. Meie meeskonnas on spetsalist Pep Lijnders, kes on varem Portos töötanud ja ta räägib sellest klubist alati palju head. Me saame rohkelt informatsiooni, aga seda enne mängu, mis tähendab, et peame siiski ka mängima. Nüüd hakkame valmistuma.»

Manchester City peatreener Pep Guardiola lahingust liigarivaal Tottenham Hotspuriga: «Me tunneme teineteist üsna hästi. Oleme palju mänginud. Mul on nende suhtes suur respekt ja tean nende kvaliteeti.»

Manchester City äärekaitsja Kyle Walker: «See tuleb lõbus.»

Amsterdam Ajaxi poolkaitsja Frenkie de Jong. FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Amsterdam Ajaxi poolkaitsja Frenkie de Jong kohtumisest Cristiano Ronaldo ja Torino Juventusega: «Ma nägin nende 3:0 võitu Madridi Atletico üle ja nad mängisid väga hästi. Kui ma olin 10- või 12-aastane, siis Ronaldo oli juba üks maailma parimatest mängijatest. Tore, et nüüd temaga kohtun.»

Torino Juventuse juhtkonda kuuluv Pavel Nedved mängudest Amsterdami Ajaxiga: «Ma ei ole sugugi õnnelik. Ajax lülitas konkurentsist Madridi Reali, seega nad pole naljanumbrid. Nad meeldisid mulle Madridis väga, peame olema väga ettevaatlikud. Läheme mängudele vastu suure pühendumusega, ootame kahte suurepärast kohtumist.»

Torino Juventuse keskkaitsja Leonardo Bonucci: «Me teame, et kohtume meeskonnaga, kes on suurepärases hoos. Ajax on dünaamiline meeskond ja me oleme valmis kaheks intensiivseks mänguks. Me teame, et saame oma fännidele pakkuda veel selliseid õhtuid (nagu Madridis – toim).»

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer mängudest Barcelonaga: «Me tahame selliseid mänge suurt klubide ja suurte meeskondade vastu. Me olime nende vastu finaalis 2009 ja 2011 ning poolfinaalis 2008. Need mängud on meie fännide ja klubi jaoks. Ootame põnevusega.

Ma ilmselt olen teistest treeneritest täiesti erinev, sest ma eelistaksin midagi sellist, nagu meil oli PSG vastu. Kui kodus tuleb korralik tulemus, siis teame, et läheme mängima võõrsil ja saame haiget teha, täpselt nagu tegime Pariisis.»