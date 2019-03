Endine Rootsi laskesuusataja paljastab: EPOl oli uskumatu mõju!

Kuigi Grenmark ei ole enam Rootsi televisiooni palgal, on mees Östersundi maailmameistrivõistlustel kohal. Omaaegne laskesuusalegend ütles intervjuus Expressenile, et tal on kahju talisporti haaranud dopinguskandaalidest, mis hävitavad spordi mainet, kuid lisas, et ka laskesuusatamine pole dopingust puhas.