Video: Kangert lõpetas kõrgetasemelise velotuuri kolmanda etapi peagrupis

Yates jätkab küll velotuuri üldliidrina, kuid ameeriklasel Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott) on kirjas sama aeg. Kolmandal ja neljandal kohal olevad sloveen Primož Roglic (Team Jumbo-Visma) ja belglane Laurens De Plus (Team Jumbo-Visma) kaotavad seitsme sekundiga. Kangert on üldarvestuses 32. kohal, kaotust minut ja 43 sekundit.