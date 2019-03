Eesti suusahüppajad maailmarekordimäel ei hiilanud

Kahe aasta eest lendas Vikersundis austerlane Stefan Kraft maailmarekordit tähistavad 253,5 meetrit. Seekord polnud olud piisavalt head, et rekordit rünnata, sest pikimad jäid tippmargist enam kui 20 meetri kaugusele. Aga võib-olla juhtub see pühapäeval, kui kavas on põhivõistlus.