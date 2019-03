Eesti 3x3 korvpallikoondis sai otsepääsme EM-finaalturniirile

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juhi Reigo Kimmeli sõnul saab täna öelda, et Eesti U18 noormehed on juba olümpiaala pallimängus Euroopa TOP12 seas.

«12 parema seas olek tähendab, et eesmärk on medal. Selleks hakkab Eesti 3x3 korvpalli peatreener Siim Raudla väga terase pilguga jälgima kõiki 2001. aasta sündinud ja nooremaid mängijaid, eelkõige neid, kes suvises tänavakorvpallisarjas oma oskuseid näitavad ning erilise tähelepanu all on juunikuus Mongoolias FIBA MMil mängiv Eesti U18 noormeeste koondis,» ütles Kimmel.