Fotod: Kelly Sildaru kohtus Keenias 400 koolilapsega, põnevust pakkus kaasas olnud suusavarustus

Kelly Sildaru külastas koos ema Liliani ja meeskonnajuhi Mart Raamatuga Keenias asuvat Eesti maja ning Falling Watersi kooli. Koolilaste vastuvõtt oli niivõrd võimas, et lausa kohutas ukse vahelt tagasi. Kuid julgust noorel neiul jagus: kui võimaluse sai, siis pani kõik 400 koolilast kuulama. Lapsed elasid omalt poolt nii innukalt kaasa, et küsimusi jagus väsimuseni, vahendab muljeid sotsiaalmeedia vahendusel Eesti maja Keenias .

Omalt poolt tervitasid lapsed külalisi ettevalmistatud etteastetega. Kohal oli ka Keenia telekanalite esindaja, kes lähipäevil toimunut ka riigi televisioonis kajastab. Kelly Sildaru viibis Keenias kõigest kolm päeva, kuid selle aja jooksul jõudis ta palju korda saata. Enne Nyahururusse tulekut astus kõnelejana üles Nairobis toimunud Eesti keskkonnaministri Siim Kiisleri juhitud ÜRO keskkonnaassambleel. Teadupärast lähevad Kellyle keskkonnaalased küsimused väga korda. Keskkonna heaolu on meie kõigi kätes. Kui suuta panna noored sellele mõtlema ning oma tarbimis- ja keskkonnakäitumise mustreid muutma, on see juba suur samm parema keskkonna poole.