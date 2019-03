Rootsi tippsuusataja Poltoranini dopinguselgitusest: see on lihtsalt vabandus

Halfvarsson Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu käe all treeninud kasahhi ei usu. «Ta teab, millega on hakkama saanud ning nüüd ta püüab sellest lihtsalt pääseda,» ütles Halfvarsson Aftonbladetile.

Oma esimeses intervjuus pärast kinnipidamist ütles Poltoranin, et tunnistas dopingutarvitamist vaid seetõttu, et soovis pääseda vanglast, kus teda hoiti «minimaalsete mugavustega külmas keldris». «See on imelik. Ma kuulsin samuti, et ta olevat oma ülestunnistusest loobunud. See on lihtsalt vabandus,» rääkis Halfvarsson.