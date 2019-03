Shiffrin lõpetas slaalomihooaja stiilselt

Andorras Soldeu MK-etapil teenis Shiffrin esikoha Petra Vlhova ja Wendy Holdeneri ees. Kuigi slaalomi MK-sarja üldvõit oli Shiffrinil juba eelnevalt kindel, kasvatas ta oma edu üldsarjas veelgi. Hooaja lõikes teiseks tulnud Vlhova jäi ameeriklannast 97 punkti kaugusele.

24-aastane ameeriklanna on sel hooajal võitnud juba MK-sarja üldarvestuses, slaalomis ja ülisuurslaalomis. Lisaks on Shiffrinil võimalus võita ka suurslaalomi kristallgloobus, mis teeks temast esimese mäesuusataja, kes on ühe hooaja sees võitnud kõik neli auhinda.