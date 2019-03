Norralased võtsid Falunis kolmikvõidu, naistest võitis Nilsson

Üks etapp enne sprindihooaja lõppu on Klæbo endale üldvõidu juba kindlustanud. Norralane on sel hooajal 11 võimalikust etapist kaasa teinud üheksa ning teeninud 704 punkti. Kõikidel etappidel osalenud Federico Pellegrinol on punkte 509 ning Eirik Brandsdalil 457.