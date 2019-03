Flora keskkaitsja hakkab mängima Norra kõrgliigas

2015. aastal FC Floraga liitunud pikakasvuline keskkaitsja Madis Vihmann on sel talvel korduvalt Norras testimisel käinud ning nüüdseks on selge, et uuel hooajal tõmbab ta selga Norra kõrgliigaklubi Stabæki särgi. 2008. aasta Norra meisterklubiga sõlmiti kaheaastane laenuleping, vahendab Flora oma kodulehel.

«Mul on väga hea meel teha oma karjääris samm edasi ja liituda Stabækiga. Soovin Florale palju edu ja jõudu, et saavutada seatud eesmärgid ning tänan omalt poolt Florat kogu koos veedetud aja eest!» lausus 23-aastane Vihmann.

Stabæk IF on kümne aasta tagune Norra meister, kes viimasest 25-st hooajast 23 mänginud kõrgliigas. Viimati langeti esiliigasse peale 2012. aastat, kuid viis järgnevat hooaega on kõrgliigas mängitud. Mulluse hooaja lõpetas Stabæk 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal.

«Madis tuli neli hooaega tagasi Florasse potentsiaalika noorena. Selle ajaga on ta teinud suure arengu ning on valmis liikuma edasi kahekordse Eesti meistri ja oluliselt küpsema jalgpallurina. Soovime Madisele edukat klubihooaega!» sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.

Viimased neli aastat FC Florat esindanud ning nii Flora kui Eesti koondise põhikeskkaitsjaks kerkinud Vihmann on tulnud Floraga kahekordseks Eesti meistriks ning võitnud korra nii Tipneri karika kui superkarika. Läinud hooajal lõi ta Premium liigas 35 mänguga kaheksa väravat ning andis kolm väravasöötu. Kokku on tal Premium liiga saldos 97 mängu, 16 väravat ning viis väravasöötu. Eesti koondist on Vihmann esindanud 15 korral.