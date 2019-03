Valga alistas põnevusmängus punktiga Tartu, Rapla seis muutus keeruliseks

Velicka eestvedamisel asus Tartu 3,5 minutiga 46:42 juhtima. Meisteri kaugvise viis Valga-Valka veerandaja keskpaigas 50:47 ette. Tartu aga haaras uuesti initsiatiivi ja ligi neli minutit hiljem oli kätte võideldud 58:52 eduseis, kuid Kristaps Miglinieksi kaugviskest vähenes vahe viimaseks neljandikuks kolmele punktile. Hermeti, Velicka, Märt Rosenthali ja Kazakauskase abiga suurendas Tartu edumaa 11 punktile. Kazakauskas oli lauavõitluses samuti peatamatus hoos ja paistis, et Valga-Valka jaoks on mäng läinud.

Kaotuse tõttu pole Rapla koht esikaheksas enam sugugi kindel. Põhiturniiri viimases mängus minnakse vastamisi küll Läti Ülikooliga, aga hetkeseisuga vajab Tallinna Kalev/TLÜ vaid ühte võitu, et ise kaheksandale positsioonile tõusta. Kalev/TLÜ ja Rapla omavahelised mängud on 1:1, kuid korvide osas on Kalev/TLÜ 15 punktiga peal.