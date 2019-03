Eesti juuniorid võitsid mainekal iluvõimlemise võistlusel kolmanda koha

«Hea meel on näha kuidas tüdrukud iga võistlusega kindlust koguvad. Neile oli see esimene võistlus tingimustes, mis juba meenutas saali suuruselt ja võistluste korralduselt maikuus eesootavaid Euroopa meistrivõistlusi, seda rõõmustavam oli näha, et närv pidas vastu ja tulemus tuli,» sõnas koondise peatreener Larissa Gorbunova. «Mõlemas kavas tulid veel sisse väikesed vead ehk et nad ei ole saavutanud oma maksimumi,» lisas Gorbunova.