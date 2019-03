Eesti jalgpallikoondise veteran videointervjuus: meie põlvkond oli veidi tugevam

Niipalju on võib-olla muutunud, et oled koondise kõige vanem mängija, kuigi paar 34-aastast on siin veel. Tunned, et sa oled selle koondise veteran?

Mäletan, et oli kõva lahing. Väga raske mäng. 0:1 kaotasime (esimese poolaja), Kostja (Konstantin Vassiljev – toim) oli natuke vigane ja siis ta tuli teisel poolajal meile appi. Meil olid vastase värava juures päris head võimalused, mida me kahjuks ei suutnud esimesel poolajal realiseerida. Aga tulemus oli see, mis meil tol hetkel oli vaja.

Ma arvan, et jalgpallis see ei loe. See, mis on läinud, on läinud. See on juba ajalugu. Peab uuesti tõestama ja näitama, et oled parem meeskond seal väljakul.