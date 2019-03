Võimas hooaeg: Shiffrin võitis ka neljanda kristallgloobuse

Täna võidutses Shiffrin Andorras peetud suurslaalomi MK-etapil. Kokku on ta karjääri jooksul võitnud juba 60 MK-etappi.

«Minu jaoks on iga kristallgloobus erinev. Tahtsin täna väga selle võidu välja teenida,» ütles 24-aastane Shiffrin. «Ma tahtsin seda võitu väärt olla. Mul oli piisavalt energiat ning suutsin hästi keskenduda. Jään kogu päevaga väga rahule.»

Varem on neljal erineval alal ühe hooaja sees neli kristallgloobust võitnud naistest Lindsey Vonn ning Tina Maze, kuid Shiffrin on esimene, kes võitis auhinnad just üldarvestuses, slaalomis, suurslaalomis ja ülisuurslaalomis. Sel hooajal võitis Shiffrin kokku 17 MK-etappi.